© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Perde una quantità infinita di palloni, sebbene con il suo ingresso in campo il baricentro della squadra si alzi, e di parecchio. L'assenza di tiri è snervante però: al Joaquin "Tucu" Correa manca ancora tanta concretezza e nella sfida da ex il suo ingresso coincide sì col miglior momento della squadra, ma raramente per una giocata dell'argentino. Per il Corriere dello Sport è il peggiore in campo dopo Patric, mentre LaLazioSiamoNoi sottolinea come la mancanza di cattiveria sotto porta sia il suo più grande limite.

Le pagelle di Correa:

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5

LaLazioSiamoNoi.it: 5,5