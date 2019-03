Le pagelle di Correa: vero uomo in più. Gli manca solo il gol

© foto di Federico Gaetano

Joaquin Correa, ancora una volta, è stato l'uomo in più di Simone Inzaghi. Nella sfida contro la Fiorentina al Franchi l'argentino ha dato il là al gol di Ciro Immobile con un doppio scambio d'autore con il centravanti ed è stato una vera spina nel fianco per la difesa viola che ha fatto fatica a prendergli le misure, soprattutto nel primo tempo. Alla fine gli è mancato soltanto il gol, negatogli in più di un'occasione da Terracciano, ma la sua prova è stata comunque ben al di sopra della sufficienza.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7