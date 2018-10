Le pagelle di Coutinho: pigro nel primo tempo, poi arriva il legno

© foto di J.M.Colomo

Pigro nel primo tempo, maggiori spazi nella ripresa quando si prende la scena e prende anche un palo. Fa da collante tra centrocampo ed attacco, anche se spesso calpesta i piedi di Rafinha: per Philippe Coutinho una prova non eccezionale al cospetto della sua ex squadra, ma comunque una prestazione solida che viene premiata da tutti con la sufficienza.

Gazzetta dello Sport: voto 7

Corriere della Sera: voto 6

Corriere dello Sport: voto 6,5

Tuttosport: voto 6,5

TuttoMercatoWeb.com: voto 6