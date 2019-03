© foto di Insidefoto/Image Sport

La sua prestazione al San Paolo ha diviso. Da una parte i giudizi positivi, provenienti soprattutto dall'azione che ha portato all'espulsione di Meret, dall'altra quelli negativi, perché da uno come lui ci si aspetta sempre qualcosa in più. Cristiano Ronaldo non ha certamente vissuto una delle sue migliori serate da calciatore ma è comunque stato decisivo, visto che è stato abile a fiutare l'errore di Malcuit che ha spalancato la porta ai due gol bianconeri. Servirà però molto di più contro l'Atletico Madrid in Champions: CR7 ha 10 giorni di tempo per salire di condizione, altrimenti per la Juve sarà davvero dura.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 7