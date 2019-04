Le pagelle di CR7: dormicchia un'ora, ma con colpi così che vuoi dirgli?

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Per un po' s'è perso nei suoi errori, poi però la sua firma ce l'ha messa, ancora una volta. Cristiano Ronaldo per più di un tempo non ha brillato contro l'Inter, ma alla fine se la Juventus strappa un punto gran parte del merito è suo. E' il migliore in campo tra i bianconeri, grazie a quel tiro in buca d'angolo che non ha dato scampo ad Handanovic. La rete numero 600 con le maglie dei club, un traguardo pazzesco. E da La Gazzetta dello Sport arriva il 6,5 in pagella, perché se quando la Juve gioca male lui si innervosisce, quando le cose vanno meglio sceglie di essere decisivo. Mezzo voto in più dal Corriere della Sera, perché con colpi come i suoi non puoi dirgli niente, anche se dormicchia per un'ora. Ancora mezzo voto in più da Tuttosport, impressionante per il controllo e tiro in un amen.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Tuttojuve.com: 7