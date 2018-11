Le pagelle di CR7 - Gol meraviglioso nella porta della rovesciata

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Una rete da marziano". Così il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola commenta la prima rete in Champions League con la maglia della Juventus di Cristiano Ronaldo, un gol che non è bastato ai bianconeri per evitare la sconfitta contro il Manchester United. "Il gol è meraviglioso, probabilmente uno dei suoi più belli", scrive il 'Corriere dello Sport. Questo il commento di TMW: "Gol meraviglioso su lancio di Bonucci, nella porta della rovesciata. Non basta, ma è comunque un capolavoro. Peccato". Di seguito i voti.

Le pagelle di Cristiano Ronaldo

TMW - 7.5

Corriere dello Sport - 8

Gazzetta dello Sport - 8

Tuttosport - 7.5

Corriere della Sera - 7.5

La Stampa - 7.5

Tuttojuve - 7.5