Era il giocatore più atteso a Madrid. Ma i compagni di squadra ieri sera al Wanda Metropolitano non lo hanno assistito, l'hanno abbandonato in una partita che ha visto la Juventus naufragare sotto la cattiveria e l'agonismo dei colchoneros. "Più di così, per provare a farsi vedere, dovrebbe solo indossare un giubbotto catarifrangente. La Juventus è annebbiata e l'Atletico assatanato: lui non ronaldeggia", il commento di 'Tuttosport' che valuta la sua prestazione da 5.5.

Per il 'Corriere dello Sport' l'asso portoghese non ha giocato al suo livello, mentre per la 'Gazzetta dello Sport' è addirittura il peggiore in campo: "Troppo facile prendersela con De Sciglio o Bentancur. Oggi alla casella del peggiore è giusto imbustare Ronaldo. È stato preso per creare differenze, qui è sembrato uno come tanti. Soltanto una punizione. Defilato".

Questo, infine, il giudizio di TMW: "Cinque come le Champions vinte, che tiene a ricordare al pubblico avversario. Ci prova, ma non ci riesce davvero mai".

Le pagelle di Cristiano Ronaldo

TMW - 5

Gazzetta dello Sport - 4.5

Corriere dello Sport - 5

Tuttosport - 5.5

Corriere della Sera - 5

La Repubblica - 5.5

La Stampa - 5.5

Tuttojuve - 5.5