Alla Juventus non basta una doppietta del solito Cristiano Ronaldo per battere il Parma. La stella portoghese brilla come non mai, ma gli errori della retroguardia condizionano il risultato. Nonostante tutto per La Gazzetta dello Sport la prestazione di CR7 è da 8 in pagella: "Ci prova da una ventina di metri, Sepe respinge a fatica. Firma l'1-0 anche se con un pizzico di fortuna. Diagonale di sinistro poco a lato prima dell'intervallo. Due cioccolatini per Khedira, entra nel gol di Rugani e va in cielo quando premia il cross da destra di Mandzukic. Devastante". Stesso voto da TMW: Bravo a rendersi pericoloso, con la pioggia battente, grazie ad un violento destro da fuori. I due gol sono da attaccante consumato, quasi ordinaria amministrazione per un cinque volte Pallone d'Oro.

I voti dei quotidiani:

La Gazzetta dello Sport 8

Tuttosport 7

La Stampa 7,5

Corriere della Sera 7

Tuttomercatoweb.com 8