Le pagelle di CR7 - Prestazione super, non fa più notizia

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juve archivia la pratica SPAL senza troppi problemi, 2-0 il punteggio finale in favore dei bianconeri. A segno Cristiano Ronaldo e Mandzukic, con il portoghese che, tanto per cambiare, è stato il migliore in campo dei suoi: "Non ha saltato un minuto, arriva a 31 gol in campionato nell'anno solare e spinge la Juve che nel primo tempo se la prende comoda. Partecipa al 2-0. Stesso voto, 7,5, da Tuttosport: "La SPAL mancava nell'infinita collezione di vittime sacrificali sul suo altare: doppia cifra già raggiunta e sentita dedica a chi vuole scippargli il Pallone d'Oro. Partecipa al bis servendo Douglas Cosa, potrebbe dilagare ma non ha fortuna".

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 8

Tuttosport: 7,5

La Stampa: 7,5