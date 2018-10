Le pagelle di CR7: primo tempo da urlo, quasi da tripletta. Poi rallenta

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nonostante un Cristiano Ronaldo ancora a segno e nel suo formato migliore, la Juventus non va oltre l'1-1 con il Genoa. I quotidiani però non mancano di elogi per il fuoriclasse portoghese, per tutti il migliore in campo. La Gazzetta dello Sport spiega la sua scelta così: "Un primo tempo da urlo, a fare squadra quasi da solo: il palo di testa, il più facile dei gol, diverse impennate". 7 dalla Rosea, 6.5 dal Corriere della Sera e addirittura 7.5 da Tuttosport, secondo cui l'ex Real Madrid avrebbe potuto realizzare persino una tripletta. "Nella ripresa rallenta anche lui", convengono tutti i giornali.

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6.5

Tuttosport: 7.5

Tuttomercatoweb.com: 6.5