Le pagelle di CR7: rabbiosamente micidiale. Atteso a gloria, il Re è tornato

Torna fra i convocati dopo la quarantena, si accomoda in panchina, entra e risolve la partita. “Atteso a gloria, cambia la storia dell'incontro in poco più di due minuti”, scriviamo su TMW per commentare la prestazione di Cristiano Ronaldo contro lo Spezia. Per la Gazzetta è il migliore in campo e “in 45’ annichilisce lo Spezia”. Il Corriere dello Sport lo esalta: “Il Re è tornato, in gol dopo 126 secondi dal suo ingresso”. CR7 è il migliore anche per Corriere della Sera e Tuttosport, mentre il commento di Repubblica è laconico ma efficace: “Rabbiosamente micidiale”.