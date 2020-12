Le pagelle di CR7: si trasforma in Mister Ice alla gara numero 100 con la Juventus

Sempre e solo Cristiano Ronaldo. Come spesso capita, anche nelle giornate di scarsa brillantezza è sempre lui il risolutore di problemi in casa Juventus. Contro il Genoa è alla gara numero 100 con i bianconeri e per l’occasione decide di giocarsela largo come ai vecchi tempi. Nel primo tempo si vede poco, nella ripresa si trasforma in “mister Ice” e fa passare la paura. 4 rigori segnati su 4 in 4 giorni, è più freddo del gelo di Marassi e sale a quota 79 gol con la Vecchia Signora.

Le pagelle di Ronaldo

TMW 7

La Gazzetta dello Sport 7

Corriere dello Sport 7,5

Tuttosport 7,5

Corriere della Sera 7