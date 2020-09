Le pagelle di CR7 - Sta bene ed è subito decisivo. Kulusevski già il suo perfetto partner in crime

Come il vino buono: il tempo che passa sembra giovare a Cristiano Ronaldo, già decisivo all'esordio in campionato della sua Juventus. "Si è capito che CR7 sta già bene? Scintille da giocatore superiore ben visibili nel cielo di Torino. Un paio di errori davanti ad Audero ma pure una traversa e il gol alla prima: un inedito", sentenzia questa mattina La Gazzetta dello Sport dopo la buona prestazione di CR7 contro la Sampdoria. "Al nono tiro, ecco Ronaldo. Diagonale da destra a sinistra, palla nell'angolo", sottolinea invece il Corriere dello Sport. Non certo la miglior partita di Cristiano in maglia bianconera, questo sì, ma comunque una gara di sacrificio al servizio dei giovani compagni (l'intesa con Kulusevski fa già ben sperare) e il solito "vizietto": il gol, stavolta quello del 3-0 finale su assist di Ramsey, dopo aver colpito pure una traversa.

Questi tutti i voti odierni di Cristiano Ronaldo.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7,5