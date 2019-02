© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'uomo Cragno colpisce ancora e soltanto un rigore di Fabio Quagliarella ha impedito al super portiere del Cagliari di portare un altro punto nella classifica dei sardi. Strepitoso sull'attaccante italiano e su Ekdal nella stessa azione, peccato per la polemica con lo stesso numero 27 blucerchiato in occasione del gol. Botta e risposta anche nel post gara ma come il resto dei suoi compagni Alessio Cragno dovrà pensare solo al futuro e alla prossima partita, per continuare a inseguire la salvezza.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7