Le pagelle di Cragno: è l'Uomo... Cragno. Un muro invalicabile

vedi letture

L'Uomo Ragno è... Cragno. Voti alti per il portiere del Cagliari: i sardi sono alla terza partita senza gol, e per questo il tecnico Zenga non sarà promosso, ma come scrive La Gazzetta dello Sport "è lui il salva Cagliari" con ben otto parate importanti. Alte tutte le pagelle, "il migliore in campo per distacco", lo incorona anche Tuttomercatoweb.com che lo definisce "un muro invalicabile". A Firenze, spiega Tuttosport, "si era eretto a baluardo, con il Lecce si conferma".

I VOTI DI CRAGNO

Tuttomercatoweb 7.5

Gazzetta dello Sport 7.5

Corriere dello Sport 7.5

Tuttosport 7

Corriere della Sera 7

Repubblica 6.5