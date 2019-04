© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alessio Cragno è ormai una certezza per il Cagliari e per Rolando Maran. Anche ieri, contro la Juventus, i suoi interventi hanno permesso ai sardi di restare, almeno potenzialmente, in partita fino al novantesimo e in vista della prossima estate c'è da scommettere che Giulini riceverà senza dubbio alcune offerte per lui, visto che in questo campionato si è definitivamente consacrato.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

QS: 6

Tuttosport: 6,5