© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prova a limitare i danni Alessio Cragno. Il portiere del Cagliari ha passato un inizio di pomeriggio difficile in quel di Roma, chinandosi tre volte nella sua rete per raccogliere il pallone in fondo al sacco. Questo il commento di TMW: “Due esibizioni ben diverse, nel primo e nel secondo tempo. Non esente da colpe nei primi due gol della Lazio, si riscatta in parte nella ripresa con 2-3 ottimi interventi che evitano un passivo ben peggiore”.

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Tuttosport: 5

La Stampa: 5

Lalaziosiamonoi.ti: 5