© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

I gol di Ionita e Sau, insieme alla difesa della Roma, permettono al Cagliari di pareggiare la sfida con i giallorossi. Ma questo pareggio ha un altro protagonista: stiamo parlando di Alessio Cragno che nella ripresa ha tenuto in partita i suoi con delle super parate su Zaniolo. Voto 6,5 dalla Gazzetta dello Sport: "Saracinesa dopo l'incertezza. Incerto sul gol di Cristante, poi para tutto e quella su Zaniolo è una prodezza". Stesso voto da TMW: "Se il Cagliari resta in partita nella ripresa, gran parte del merito è del suo portiere, che per due volte si supera su Zaniolo".

