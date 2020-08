Le pagelle di Cragno: tra i papabili per il Milan se parte Donnarumma. Si capisce perché

Se il Cagliari non cade con un passivo ancor maggiore sul campo del Milan lo deve soprattutto ad Alessio Cragno, meritevole di un 7 in pagella per noi di Tuttomercatoweb.com. Anche per La Gazzetta dello Sport è il migliore tra i rossoblù: "Sarebbe tra i papabili per sostituire in caso Donnarumma, e si capisce perché", scrive la Rosea. Un rigore neutralizzato e grandi parate gli valgono il 7 del Corriere dello Sport. Mezzo punto in meno da Tuttosport e Corriere della Sera.

I VOTI DI CRAGNO:

TuttoMercatoWeb.com: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5