Le pagelle di Criscito: cappottato dal duello con Moses, per una volta è il punto debole

Di solito è tra i migliori, mentre contro l'Inter Domenico Criscito ha steccato, soffrendo molto le cavalcate di Moses. Per noi di Tuttomercatoweb.com la sua prova è da 5, così come per Tuttosport. Mezzo punto in meno dal Corriere della Sera, secondo cui esce capottato dal duello col nigeriano, così come dal Corriere dello Sport e da La Gazzetta dello Sport: è il lato debole del Genoa in questo match.

I VOTI DI CRISCITO:

TuttoMercatoWeb.com: 5

Gazzetta dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 4,5