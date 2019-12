Le pagelle di Criscito: protagonista in ambo le aree, si riscatta

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sfortunato in occasione dell'autorete, si dimostra un vero capitano andando a siglare il pareggio nell'area avversaria e riscattando l'infortunio precedente: per Domenico Criscito una serata di alti e bassi, ma alla fine il passaggio del turno è il meritato premio per lui e per la squadra. Sufficienza su tutti i media presi in esame, ora sotto col campionato.

TuttoMercatoWeb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6