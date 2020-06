Le pagelle di Criscito: sbaglia un rigore pesante. Poi l'infortunio: serata no

Serata no per Domenico Criscito. Nella sconfitta contro il Parma, il capitano del Genoa ha dapprima sbagliato un rigore e poi ha dovuto salutare il campo da gioco per infortunio. Comprensibile che i voti, a partire dal 4,5 che potete leggere su TMW, non siano particolarmente positivi. Mezzo voto in più per La Gazzetta dello Sport: “Secondo errore stagionale dal dischetto. Serata complicata”. E anche per GenoaNews “sbaglia un rigore pesante”.

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5

GenoaNews: 4,5 sbaglia un rigore pesante