Le pagelle di Cristante, una prestazione che preoccupa Di Francesco

Bryan Cristante conferma le difficoltà incontrate in questo inizio di stagione con la Roma anche nell'esperienza in Nazionale. La Gazzetta dello Sport giudica la sua prestazione nella sconfitta contro il Portogallo da 4,5: "Allora: è una mezzala offensiva? Allora a due fatica. E' un play? Lo era, ma con non con Jorginho accanto. (...) Comunque male". Il Corriere della Sera lo valuta con un 5: "Errori in appoggio, un gioco sempre orizzontale, un senso di disagio in quella posizione". Tuttosport conferma il 5: "La sua azione più pericolosa è una deviazione che va a colpire la traversa di...Donnarumma". Il Corriere dello Sport, sempre giudicandolo da 5, aggiunge: "La sua auto-traversa sul cross di Mario Rui ha fatto sudare freddo Mancini, la sua prova però non brilla". Il Quotidiano Sportivo lo giudica da 4,5: "Di Francesco si sarà messo le mani nei capelli. Perde palloni tremendi, sanguinosi, in fase di impostazione, che possono costare carissimo". Infine Tuttomercatoweb.com, dopo avergli dato 4,5, scrive: "Lento, fa sembrare beloce (parecchio) William Carvalho. Ne perde un'infinità in mezzo".

