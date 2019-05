Le pagelle di Cristiano Ronaldo: come dire a Messi: 'Prova a farlo tu'

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo gol nel Derby della mole per Cristiano Ronaldo, che all'inizio ha però le sue difficoltà: predica nel deserto, chiede approccio ai compagni e infine ottiene la palla giusta da Spinazzola per fare 1-1. Si arrampica sulla montagna di errori commessi e segna uno dei suoi gol in sospensione. Come dire a Messi, prova a farlo tu (Corriere della Sera). La Gazzetta dello Sport scomoda invece un'altra leggenda del calcio, Pelé: sospensioni così erano proprie del grande campione brasiliano.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7,5

Tuttosport: 7,5

La Stampa: 7

TuttoJuve.com: 7