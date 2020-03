Le pagelle di Cristiano Ronaldo - Da CR7 a... CR1000. E poco importa per il record mancato

vedi letture

Cristiano Ronaldo diventa CR1000. Pur non essendo riuscito a segnare per la sua dodicesima partita consecutiva di Serie A, ieri sera l'attaccante della Juventus ha comunque scritto l'ennesima pagina di storia del calcio. Il campione portoghese, a 35 anni, contro l'Inter ha raggiunto infatti la soglia delle 1000 partite da professionista. Un traguardo per pochi, che la dice sicuramente lunga sulla leggenda scritta in tutti questi anni dall'ex Real Madrid, Manchester United e Sporting CP. "Vorrebbe il record, vorrebbe segnare per la dodicesima partita consecutiva, invece Handanovic e un pizzico, ma proprio un pizzico, di imprecisione glielo impediscono. Entra nel tabellino per l'assist per Ramsey", è il commento odierno del Corriere dello Sport sulla sua prova nel derby d'Italia. Ma l'assist per l'1-0 non sarà certo la statistica principale che ricorderemo della tanto attesa notte di CR1000.

Questi tutti i voti di Cristiano Ronaldo:

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

TuttoJuve: 6,5