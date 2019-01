Le pagelle di Cristiano Ronaldo - Dal 7 all'8,5. Veni, vidi, vici

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il primo trofeo della stagione, per la Juventus, porta la firma di Cristiano Ronaldo. Arrivato per vincere tutto, il portoghese ha iniziato decidendo la Supercoppa giocata ieri sera a Gedda contro il Milan: 1-0, il gol determinante è quello dell'ex Real Madrid, di testa. E le pagelle del giorno dopo certificano la sua prestazione, determinante. Come per esempio fa La Gazzetta dello Sport, che gli assegna 7,5: "Più ancora del gol, pesa la sua forza di prendere la squadra in difficoltà, accenderla e portarla alla vittoria", il commento della rosea. Stesso voto per il Corriere dello Sport, la pagella più alta è quella di Tuttosport, che gli dà 8,5 e scrive "Veni, vidi, vici". TuttoMercatoWeb opta per un 7, voto condiviso con il Corriere della Sera e La Stampa: "Decide la gara e si prende il primo trofeo della sua vita bianconera."