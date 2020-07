Le pagelle di Cristiano Ronaldo: deborda nella ripresa. Deve un paio di caffè a Dybala

Cristiano Ronaldo trascina la Juventus verso il nono scudetto consecutivo. Il portoghese, con la sua doppietta, ha deciso il 2-1 rifilato ieri sera alla Lazio. E fa ovviamente incetta di buoni voti. 7,5 per noi, ma anche per quasi tutti gli osservatori. Così La Gazzetta dello Sport: "Questo è il CR7 utile. Deve un paio di caffè a Dybala". Stesso voto per il Corriere dello Sport, mentre si sale a 8 sulle pagine del Corriere dello Sport: "Nel primo tempo si scalda, nella ripresa deborda. Prende una traversa. Epperò prende anche Immobile, a quota 30 in classifica".

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 8

Corriere della Sera: 7,5

TuttoJuve: 7,5