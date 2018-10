Le pagelle di Cristiano Ronaldo: fenomeno anche a livello mentale

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In campo Cristiano Ronaldo è il solito fenomeno, nonostante il caso mediatico del presunto stupro che ha fatto il giro del mondo in poche ore. "Sopprime i cattivi pensieri, li tiene lontani dal prato: grande dimostrazione di mentalità. Il gol abbaglia per bellezza, potenza e precisione", scrive La Gazzetta dello Sport. Anche TMW incornicia la prestazione dell'asso portoghese: "Attorno a lui c'è l'inferno, lui è un fenomeno anche a isolarsi. Il suo gol che chiude la partita è un capolavoro. Sfiora il bis e serve assist splendidi". Voto 8 per Tuttosport: "Fine e controfinte come prova generale del sinistro che marchia il 2-0. Se non esulta ancora, è perché di fronte ha un signor portiere".

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 8

La Stampa: 7

Tuttomercatoweb.com: 7,5