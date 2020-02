© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Un uomo solo al comando. Un uomo solo, più che altro: un palo dal nulla, un'altra occasione autoprodotta, quel gran gol. Che può fare di più?". La Gazzetta dello Sport di stamane lancia questo interrogativo dopo l'ennesima prova convincente - un lampo nel buio - di Cristiano Ronaldo. Primo calciatore della storia della Juventus ad andare a segno in ben dieci partite consecutive di Serie A, CR7 ieri sera a Verona ha trovato d'altronde il suo 23° gol stagionale (20° in campionato): numeri straordinari, che confermano l'eccellenza dell'asso portoghese, ma allo stesso tempo anche la dipendenza totale che si è creata nei suoi confronti in casa bianconera. La Juve di Sarri è infatti ancora ben lontana dal calcio totale ed emozionante del suo Napoli, con l'ex Real Madrid unico riferimento offensivo in un sistema di gioco che soffre l'assenza di una vera alternativa. E così, alla lunga, non può funzionare...

Questi tutti i voti di Cristiano Ronaldo:

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

TuttoJuve: 7