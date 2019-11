Le pagelle di Cristiano Ronaldo: serata da terrestre. Esce stizzito

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Serata terrestre" per il marziano Cristiano Ronaldo: abbiamo commentato così, su TMW, la prestazione del portoghese ieri nella vittoria della Juventus sulla Lokomotiv Mosca, a corredo di un 5. Sufficienza per il portoghese sulle pagine de La Gazzetta dello Sport ("si vede che non è brillante ma fa nascere l'1-0") e del Tuttosport ("Se non è magia nera, è qualcosa di simile"). "Esce stizzito, ma qualche volta toccherà pure a lui", sottolinea il Corriere della Sera assegnando 6 al campione della Juve.

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 6

Tuttosport: 6

Corriere dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 6

TuttoJuve: 5,5