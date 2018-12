© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Doveva essere in forma a marzo, secondo Allegri. Per impattare la gara con l'Atalanta, invece, il lusitano ha dovuto esserlo nel giorno di Santo Stefano, a Bergamo, sul pallone vagante spizzato da Mandzukic. Poco più di metà tempo per fissare il 2-2 e spaventare la retroguardia nerazzurra con la sua velocità. Voti unanimi, tutti con un 7, come TMW: "Entra e salva la Juventus da una sconfitta che sembrava più che un'ipotesi". Anche perché in dieci contro undici pareggiare non sembrava cosa troppo semplice.

Tuttosport : 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

TuttoMercatoWeb.com: 7