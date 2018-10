Le pagelle di Cristiano Ronaldo: spaziale e decisivo, il migliore in campo

L'uomo della rimonta, il migliore in campo, sempre decisivo. I titoli di oggi sono tutti per Cristiano Ronaldo. È stato proprio il campione portoghese a decidere infatti l'anticipo della decima giornata di Serie A tra Juventus ed Empoli, prima realizzando un calcio di rigore e poi lasciando esplodere un missile terra aria destinato all'incrocio. Una doppietta premiata con ottimi voti da tutti i quotidiani, così come TMW e TuttoJuve. "CR7 spaziale: come decidere una partita in 5 secondi", sottolinea La Gazzetta dello Sport. "CR7 oro Juve", invece, il titolo di Tuttosport.

TuttoMercatoWeb: 7

Tuttosport: 8

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 8

La Stampa: 8

TuttoJuve: 7,5