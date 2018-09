Le pagelle di Cristiano Ronaldo: un alieno allo Stadium, devastante

© foto di www.imagephotoagency.it

Una prestazione pazzesca, da fenomeno vero. La migliore partita di Cristiano Ronaldo da quando è in Italia. "Devastante, impressionante, di una categoria assente nel nostro campionato", scrive La Gazzetta dello Sport. "Prende in mano la Juve nel momento più complicato e nella partita più importante, la sublima quando la superiorità si fa imbarazzante", continua la rosa. Voto 8 anche per TMW: scalda le mani di Ospina un paio di volte in avvio con conclusioni centrali, ispira i gol di Mandzukic prima con un cross e successivamente dopo aver colpito il palo alla destra del portiere azzurro. Fa lo stesso sulla terza rete con il tocco di testa a liberare Bonucci.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere della Sera: 7,5

Tuttosport: 8

La Stampa: 8

Tuttomercatoweb.com: 8