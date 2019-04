Le pagelle di Cristiano Ronaldo: una macchina. Che abbaglia Onana

© foto di Imago/Image Sport

Come Cristiano Ronaldo, nessuno: il gol di ieri nell'1-1 della Juventus in casa dell'Ajax è stato il numero 41° in una gara dai quarti di finale di Champions in poi per il portoghese. Il secondo in questa classifica, per capirsi, è un certo Lionel Messi. Il portoghese tornava ieri in campo dallo stop e quasi non s'è visto: "Non ha deluso, lasciando nuovamente il segno in quella Champions che ama più di tutto", scrive Tuttosport come commento a un bel 7,5. Stesso voto anche per il Corriere dello Sport: "Una macchina". Mentre per TMW "abbaglia Onana", secondo il Corriere della Sera è "salvifico".

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7

TuttoJuve: 7