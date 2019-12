© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Atterra Lazzarri e lascia in dieci i suoi al 71': Juan Cuadrado si fa espellere e la Juventus crolla sotto i colpi dei 'Fantastici 4' della Lazio. Un'ingenuità pesante, che costa a mister Sarri e ai suoi la prima sconfitta stagionale e che macchia ulteriormente una prova fino a quel momento non certo positiva. "Il rosso cambia la partita, ma Juan sbaglia tanto in palleggio e su un cross di Lazzari perde Immobile. Bilancio: in netto calo", è non a caso l'analisi odierna de La Gazzetta dello Sport sulla partita del laterale colombiano. Bocciato quest'oggi da tutti i media con un 5,5, due 5 e addirittura due 4 in pagella.

Questi tutti i voti di Juan Cuadrado:

TMW: 4

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 4

TuttoJuve.com: 5