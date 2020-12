Le pagelle di Cuadrado: il cross dalla gioielleria di casa. Pennello al posto del piede

Juan Cuadrado ancora una volta decisivo, nel 3-0 della Juventus al Barcellona. Come nel derby, il colombiano risulta tra i migliori in campo. 7,5 per La Gazzetta dello Sport (“Il cross di prima con cui manda in gol viene dalla gioielleria della casa”) e il Corriere dello Sport (“Un pennello al posto del piede”). Mezzo voto in meno per Tuttosport: “Un altro assist dopo quello nel derby. Sale e scende sulla fascia”.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7,5

LaLazioSiamoNoi: 7