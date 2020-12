Le pagelle di Cuadrado: play occulto, di idee ed equilibrio. Schema? Palla a lui e si vede

Come spesso gli capita, è Juan Cuadrado l'uomo-derby per la Juventus. Prestazione da migliore in campo per l'esterno colombiano, autore di due assist vincenti e un gol (giustamente) annullato. Per La Gazzetta dello Sport la sua gran prova vale un 7,5 in pagella: "Play laterale, di idee ed equilibrio. Sveglio anche quando la Juve dormiva". Mezzo voto in meno dal Corriere della Sera, per cui "è uno dei pochi a tenere accesa la fiammella del gioco", e mezzo voto in più dal Corriere dello Sport: "Lo schema? Palla al colombiano e si vede. E' il vero regista occulto della Juve".

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7