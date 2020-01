© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Un seggio da osservatore a centro area - scrive La Gazzetta dello Sport -: perde Zielinski e guarda calciare Insigne nelle azioni dei gol. Al di là della fase offensiva, la partita si decide lì". Juan Cuadrado, ieri sera contro il Napoli, è stato all'unanimità il peggiore in campo. Responsabile in entrambe le marcature azzurre, il laterale colombiano della Juventus non ha infatti mai attaccato la fascia destra restando esageratamente sulle sue. Non incide, in positivo; lo fa solo in negativo: si spiega sostanzialmente così la sfilza di insufficienze in pagella di questa mattina.

Questi tutti i voti di Juan Cuadrado:

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

TuttoJuve: 5