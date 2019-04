© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il migliore in campo del Milan nella sfida di ieri contro l'Udinese è stato probabilmente Patrick Cutrone e non solo per l'assist per Piatek, con il polacco che lo ha anche ringraziato sul suo profilo Instagram, ma anche per la sua pericolosità sotto porta e il solito sacrificio. Il tandem con l'ex Genoa funzione ed è una delle pochissime buone notizie della serata di ieri a San Siro.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

QS: 6

Tuttosport: 6,5