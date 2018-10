Le pagelle di Cutrone: provvidenza rossonera. Con Higuain è ok

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Patrick Cutrone ancora una volta decisivo. L'attaccante del Milan è entrato nel secondo tempo, con i rossoneri in svantaggio per 1-0 contro l'Olympiacos e ha contribuito in prima persona a ribaltare il match, con una doppietta che ha prima permesso agli uomini di Gattuso di pareggiare e successivamente ha chiuso la partita. La coppia con Higuain ha funzionato e chissà che in futuro i due non possano partire insieme dal 1'.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5

Tuttosport: 7,5

Tuttomercatoweb.com: 7