Le pagelle di Cutrone - Si inceppa e poi si sblocca. Istinto da bomber

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si inceppa un po' nel primo tempo, poi trova un gol da grande centravanti con una torsione da mostrare nelle scuole calcio. Patrick Cutrone si è finalmente sbloccato, tornando a esultare in maglia azzurra dopo un anno e mezzo. La sua fiducia sotto porta potrà essere così una vera e propria arma in più per la squadra di mister Di Biagio in caso di passaggio alla semifinale come migliore seconda del torneo. Intanto, però, resta solo una magra consolazione. Giudizi quasi del tutto omogenei, questa mattina, per l'attaccante di proprietà del Milan: voto 6,5 all'unanimità, a eccezione del 7 firmato Tuttosport.

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

Tuttosport: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5