Le pagelle di Cutrone: unica nota positiva. Merita spazio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'unica nota positiva per il Milan della disastrosa sfida di San Siro contro il Betis ha il nome di Patrick Cutrone. Suo il gol che ha riaperto la partita, ancora una volta è stato decisivo sotto porta e anche il suo atteggiamento è stato encomiabile, come al solito. Servirebbero più Cutrone a Gattuso per uscire dalla crisi, ma purtroppo il tecnico rossonero ne ha soltanto uno. Adesso deve dargli più spazio, perché il giovane classe 1998 lo merita davvero.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6

Corriere dello Sport: 6,5