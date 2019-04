Uno dei pochi a salvarsi nella disastrosa serata del Milan allo stadio Grande Torino è stato Patrick Cutrone. Tanta voglia, tanto sacrificio ma quasi mai pericoloso dalle parti di Sirigu. Non per tutta colpa sua, visto che i rifornimenti non sono arrivati, e questo la dice lunga anche sulla sua voglia di soffrire, cosa che in molti non hanno in rossonero.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5,5

Tuttosport: 6