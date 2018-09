Le pagelle di D'Ambrosio: decide lui, prova di grande completezza

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

E' certamente Danilo D'Ambrosio il grande protagonista del successo dell'Inter sulla Fiorentina, che rimette a posto la classifica nerazzurra e dà più certezze in vista del futuro prossimo alla formazione di Spalletti. Il laterale gioca una partita di grande sostanza, ma anche spinta, prendendosi i titoli anche e soprattutto per il gol in grado di decidere la sfida contro la sua ex squadra.

TuttoMercatoWeb.com: voto 7

Gazzetta dello Sport: voto 7

Corriere della Sera: voto 6,5

Tuttosport: voto 7