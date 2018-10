Le pagelle di D'Aversa: sua l'impresa di giornata, Ballardini sovrastato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto D'Aversa è ancora una volta il protagonista di giornata, non solo in casa Parma, ma per tutta la Serie A. Seconda impresa dopo quella di San Siro, considerando che a Genova nessuno era tornato con un punto, ma il successo crociato ha ulteriori motivi di merito: le dieci assenze in seno alla squadra ducale in primis, ma anche la grande prova nei confronti di Ballardini, tecnico ben più esperto di Serie A, con un capolavoro dal punto di vista tattico.

Gazzetta dello Sport: voto 7,5

Corriere della Sera: voto 7,5

Corriere dello Sport: voto 7

Tuttosport: voto 7