Le pagelle di Dalot: non sbaglia nulla, nemmeno da vice Theo Hernandez

Grande prestazione da titolare per Diogo Dalot, arrivato in prestito dal Manchester United e che si sta confermando come uno dei prospetti più interessanti approdati in Italia. Partita straordinaria pure a sinistra, dove va a traslocare a causa dell'assenza di Theo Hernandez. Prima un assist con la trivela, come il suo connazionale Quaresma, poi il gol del 3-0 (pur se favorito da una deviazione) a chiudere il risultato. Quando parte non lo ferma nessuno.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7