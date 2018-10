Le pagelle di Danilo: pomeriggio horror, sbaglia tutto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giornata da dimentica per Danilo. L'esperto difensore del Bologna sbaglia praticamente tutto, risultando il peggiore dei suoi contro il Cagliari. Per la Gazzetta dello Sport il brasiliano merita addirittura 4,5 in pagella: "Pomeriggio pessimo, lascia solo Joao Pedro in occasione del primo gol dei sardi". Prestazione gravemente insufficiente anche per TMW: "Perde la marcatura su Joao Pedro in occasione dell'1-0. Poi litiga col pallone in più di un'occasione. Poi perde Pavoletti sul 2-0. In ultima analisi, giornata da dimenticare".

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 4,5

Tuttomercatoweb.com: 4