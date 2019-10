© foto di www.imagephotoagency.it

Si fa perdonare con un bel gol nonostante qualche imprecisione nella fase difensiva. La prestazione di Danilo però viene riconosciuta da tutte le testate come più che positiva. Questo il commento di Tuttomercatoweb.com: "Valutazione non semplicissima, perché nella ripresa offre qualche imprecisione di troppo in fase difensiva. Però il gol è un'autentica perla, e va premiato".

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 6