© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Subentrato a Demiral dopo meno di venti minuti, Matthijs De Ligt ha giocato la sua prima gara in questo 2020, aiutando a difendere la porta della Juve e a battere la Roma 3-1. Sulla prestazione del difensore olandese, nei giudizi degli addetti ai lavori, se ne leggono un po' di tutte. Prestazione positiva, nel complesso, ma con tante gradazioni. Noi di TMW, per la cronaca, gli abbiamo assegnato 6,5. Meno convinti i colleghi del Corriere dello Sport, che optano per il 6: risolve i problemi difensivi, ma ha un'incertezza su Dzeko. Decisamente più largo Tuttosport, per il quale la gara dell'ex Ajax vale 7,5, arrivato "giganteggiando sui palloni alti e blindando i 3 punti". Nel mezzo, le valutazioni de La Gazzetta dello Sport: sospetto nell'azione del rigore, timido due volte su Dzeko. 6,5 per la rosea.

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttojuve: 6,5