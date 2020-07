Le pagelle di De Ligt - Gol meraviglioso ma il tunnel di Fofana gli spegne il sorriso

Da una parte il grande e illusorio gol da fuori che mette un sigillo sulla stagione vissuta in crescendo, dall'altra il tunnel di Fofana che nel finale ha permesso all'avversario di involarsi verso la rete. La serata di De Ligt si spacca in due ma i voti non possono essere che positivi per una prestazione comunque ben al di sopra della media squadra. Per TMW il gol è "meraviglioso" ma nel finale "Fofana è più bravo di lui". Per la Gazzetta dello Sport "ha i gradi di comandante della difesa perché manca Bonucci e li mostra non solo quando segna". Per Tuttosport è stato "perfetto fino all'ultimo episodio di Fofana" mentre per La Stampa "il tunnel che incassa da Fofana è doloroso come un colpo alla spalla malconcia". Il Corriere della Sera chiude con l'emblema della sua serata: "Fofana gli spegne il sorriso con un tunnel che pesa".

I voti:

TMW: 6,5

Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

Corriere dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6

La Stampa: 6,5

TuttoJuve: 6,5